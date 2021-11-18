Ольгу Бузову окончательно изгнали из МХАТа

Многие осудили Эдуарда Боякова за приглашение в театр Ольги Бузовой. Волна возмущения усилилась, когда общественность узнала о крупном гонораре певицы — почти полмиллиона рублей. Однако с появлением в МХАТе нового руководителя от звезды решили отказаться, как, впрочем, и от самой скандальной постановки.

“Сейчас в репертуаре 40 названий, один спектакль, “Чудесный грузин”, я уже снял, думаю, еще три-четыре названия, а может быть и больше, тоже сниму. И мы вернемся к тем спектаклям, которые были востребованы прежде”, — заявил Владимир Кехман.

В ходе скандальных событий выяснилось — 35-летняя Бузова так и не получила обещанный гонорар за выступления. А ведь МХАТ сам выступил инициатором их сотрудничества. Владимир заявил, что акт работ певицы так и не был подписан, поэтому формально ей ничего не должны.

“Ольга может говорить все что угодно. Но у нас есть соответствующие бумаги. Теперь она предъявляет театру какие-то деньги, а я считаю, что это она должна была платить нам за то, что выходит на сцену. Бояков дал всем своим покровителям в Москве слово, что Бузовой больше не будет, и в очередной раз обманул. Когда я увидел, что ее поставили на 2 ноября, решение принял мгновенно”, — объяснил Владимир Абрамович, опровергая предыдущие заявления театра о том, что причина снятия спектакля в низком спросе.

“Это бездарный спектакль — мы уже расстались не только с ним, но и с режиссером, который его поставил. Бузова на этом фоне, говорят, была не очень плохой — но она не нужна на этой сцене”, — добавил Владимир Кехман.