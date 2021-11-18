Умер актер Станислав Сальников, игравший в “Ландыше серебристом”, “Марше Турецкого” и “Бойце”
Сальников родился 10 октября 1948 года в городе Сухуми, окончил Театральное училище имени Щепкина при Малом театре. За свою карьеру он успел поработать в Центральном театре Советской Армии, ТЮЗе Алма-Аты, областном театре драмы Усть-Каменогорска и в русском театре драмы в Чебоксарах. С 1990 года он был одним из ведущих мастеров сцены Краснодарского академического театра драмы.
Телезрителям актер запомнился по таким фильмам и сериалам, как “Ландыш серебристый”, “Лихач”, “Спасская”, “Марш Турецкого” (четвертый сезон), “Ищейка”, “Морской патруль” и “Боец”.
Краснодарский театр драмы выразил соболезнования семье Сальникова. “Сегодня ушел из жизни выдающийся, яркий, самобытный артист и театральный деятель, заслуженный артист РФ Станислав Сальников. Много лет Станислав Гаврилович отдал служению нашей сцене, тысячи зрителей помнят множество впечатляющих образов, созданных артистом. Коллектив Краснодарской драмы глубоко скорбит вместе с родными и близкими Станислава Гавриловича”, — говорится в сообщении театра в Instagram.