Шоубиз
18.11.2021, 11:59

Умер актер Станислав Сальников, игравший в “Ландыше серебристом”, “Марше Турецкого” и “Бойце”

 
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Заслуженный артист России Станислав Сальников скончался от коронавируса в возрасте 73 лет. Об этом сообщил в Facebook его друг, художник Валерий Блохин. “Сегодня ночью ушел из жизни Наш друг, заслуженный артист России, Станислав Гаврилович Сальников. Ковид”, — написал он.

Сальников родился 10 октября 1948 года в городе Сухуми, окончил Театральное училище имени Щепкина при Малом театре. За свою карьеру он успел поработать в Центральном театре Советской Армии, ТЮЗе Алма-Аты, областном театре драмы Усть-Каменогорска и в русском театре драмы в Чебоксарах. С 1990 года он был одним из ведущих мастеров сцены Краснодарского академического театра драмы.

Телезрителям актер запомнился по таким фильмам и сериалам, как “Ландыш серебристый”, “Лихач”, “Спасская”, “Марш Турецкого” (четвертый сезон), “Ищейка”, “Морской патруль” и “Боец”.

Краснодарский театр драмы выразил соболезнования семье Сальникова. “Сегодня ушел из жизни выдающийся, яркий, самобытный артист и театральный деятель, заслуженный артист РФ Станислав Сальников. Много лет Станислав Гаврилович отдал служению нашей сцене, тысячи зрителей помнят множество впечатляющих образов, созданных артистом. Коллектив Краснодарской драмы глубоко скорбит вместе с родными и близкими Станислава Гавриловича”, — говорится в сообщении театра в Instagram.

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