Умер актер Станислав Сальников, игравший в “Ландыше серебристом”, “Марше Турецкого” и “Бойце”

Сальников родился 10 октября 1948 года в городе Сухуми, окончил Театральное училище имени Щепкина при Малом театре. За свою карьеру он успел поработать в Центральном театре Советской Армии, ТЮЗе Алма-Аты, областном театре драмы Усть-Каменогорска и в русском театре драмы в Чебоксарах. С 1990 года он был одним из ведущих мастеров сцены Краснодарского академического театра драмы.