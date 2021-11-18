Елена Ханга засмущала Бориса Корчевникова вопросами про ЭТО

Елена Ханга сравнила тот период своей жизни с каникулами. Телеведущая тогда жила в США и каждую неделю летала в Москву на запись программы. По ее словам, на съемочной площадке всегда царила веселая и непринужденная обстановка. “Я жила в Нью-Йорке и прилетала в Москву на три дня. Мы записывали “Про это” в пятницу и субботу, а в понедельник я уезжала. Сказать, что я там сильно перерабатывала, было бы преувеличением, — сообщила Елена.

Впрочем, в ее работе все же были свои сложности. Например, Елене было тяжело говорить о сексе в многомиллионном телеэфире. Телеведущая выросла в Советском Союзе, когда многое из того, что ей приходилось называть на шоу своими именами, даже не произносилось вслух.

После этого Елена поинтересовалась у Корчевникова: какие синонимы слова “секс”, по его мнению, можно говорить в прямом эфире? Борис заметно смутился, но все же ответил: “У меня только одно слово — “любовь”. Ну, может быть, еще слово морковь. Я даже на этом слове уже покраснел…“ — признался Корчевников.

Напомним, 39-летний ведущий программы “Судьба человека” до сих пор не женат. Борис Корчевников живет вместе с мамой и, как он как-то обмолвился в эфире своей программы, именно из-за нее до сих пор не женился. Всех своих потенциальных невест он приводил домой знакомиться с мамой. Но Ирине Леонидовне не понравилась ни одна из потенциальных невесток.