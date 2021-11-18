Раскрыта неожиданная причина смерти ведущей из "АБВГДейки" Кристины Асмаловской

По информации канала, сама патология возникла на фоне злоупотребления спиртными напитками.

Напомним, что о смерти ведущей “АБВГДейки” и звезды “Танцев со звездами” Кристины Асмаловской стало известно 17 ноября. По словам худрука детской передачи Татьяны Черняевой, причиной смерти стали осложнения, вызванные COVID-19. Известно, что артистка не успела сделать прививку от коронавируса.

Как отметила подруга умершей Екатерина, последнее время Асмаловская страдала от депрессии и регулярно заявляла, что “хочет умереть”. Она старалась поддержать ее, однако это не помогало актрисе. Незадолго до заболевания COVID-19 она сбежала из больницы.

Телеведущая не понимала, как “идти вперед” и “чем ей заниматься”, а в последнее время у нее было мало работы и Кристина часто оставалась дома и, предположительно, часто выпивала.