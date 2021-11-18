18.11.2021, 15:05
Умер актер “Ночного дозора” и “Домашнего ареста” Игорь Савочкин(4)
У 58-летнего артиста были проблемы с печенью
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17 ноября скончался актер Игорь Савочкин. Ему было 58 лет. Печальную новость сообщила в Facebook подруга покойного Алеся Казанцева, передает teleprogramma.pro
За неделю до смерти артист обратился в больницу с жалобами на боли в спине и был госпитализирован. Как сообщает Интернет-канал Mash, Савочкин скончался из-за проблем с печенью — у него произошла печеночная декомпрессия. Кроме того, актер боролся с онкологией.
Игорь Юрьевич известен по ролям в фильмах “Ночной дозор” (2004), “Жесть” (2006), “Черная молния” (2009), “Адмиралъ” (2009), сериалам “Громовы” (2005), “Жизнь и приключения Мишки Япончика” (2011) и “Мосгаз” (2012) и многим другим.
Из современных хитов он снимался в “Левиафане”, “Методе”, “Домашнем аресте”, “Колл-центре” и “Эпидемии”.