Умер актер “Ночного дозора” и “Домашнего ареста” Игорь Савочкин

За неделю до смерти артист обратился в больницу с жалобами на боли в спине и был госпитализирован. Как сообщает Интернет-канал Mash, Савочкин скончался из-за проблем с печенью — у него произошла печеночная декомпрессия. Кроме того, актер боролся с онкологией.