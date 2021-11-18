Экс-вратарь “Зенита” и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев объявил о разводе, а оправдываться пришлось Айзе
Неприятную новость 42-летний спортсмен сообщил в личном блоге. “Я подаю на развод! Не хочу никого обвинять или оправдывать, но так жить нельзя! На руинах счастье не построишь…” — написал Вячеслав.
Пользователи Сети эмоционально отреагировали на заявление Малафеева. Некоторые и вовсе не поверили в то, что история любви Екатерины и Вячеслава закончена. “Это шутка?”; “Подумайте еще раз! Не разводитесь!”; “Держитесь… Все наладится, мы верим”, — отреагировали подписчики.
По каким причинам разводятся супруги — неизвестно. Не исключено, что футболисту пришлись не по душе высказывания жены о его дочке Ксюше от предыдущего союза. “Пять лет мы жили мирно. Ксюшу не узнавали родственники. Все демоны успокоились, и проснулся аленький цветочек. А потом подкралась болезнь — расстройство пищевого поведения. Ксюше было 11 и навалилось все разом. Ксюша много чем занималась: танцы, фигурное катание, большой теннис. Захотелось двигаться дальше, и мы решили попробовать художественную гимнастику. В целом, все было хорошо, но школа жизни оказалась травмоопасной. Это очень дисциплинированный вид спорта, постоянные ограничения в еде. Психика дала сбой”, — рассказывала недавно Екатерина.
Да и сам Вячеслав примерным поведением не отличался. В шоу “Звезды в Африке” на ТНТ футболист, по мнению супруги, флиртовал с Айзой Долматовой. Увидев интрижку мужа с бывшей женой Гуфа, Екатерина съехала из дома. Правда, позже Малафеевы помирились.
“Наши отношения со Славой никоим образом не относятся к ситуации, которую вы так хотите обратить мое внимание. Да, бывают голодные женщины… И когда Слава вернулся с проекта, он меня предупредил, что был такой разговор. Тут голодные, а мы плохих не держим — поэтому она так и реагирует”, — объяснялась жена Вячеслава.
Но сегодня слухи о причастности Айзы к разладу зазвучали вновь. Ей даже пришлось записать видеообращение, где она опровергла все домыслы и сообщила, что после съемок в шоу Вячеслава даже не видела. Однако подозрения в том, что ее внимание к спортсмену на проекте все же послужило толчком к окончательному разрушению брака.
Напомним, первый брак Вячеслава Малафеева завершился еще более трагично: его супруга в 2011 году в состоянии алкогольного опьянения попала в автокатастрофу. Голкипер остался один с двумя детьми. К слову, во втором браке родился сын — сейчас ему 8 лет.