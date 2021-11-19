Кирилл Кяро и Екатерина Вилкова снимутся в мистическом триллере

В центре сюжета — бывшая оперуполномоченная Виктория. Она уволилась со службы после того, как на нее напал маньяк, и теперь пытается привыкнуть к обычной жизни. Вместе с мужем они удочеряют шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. И все вроде бы налаживается, но рисунки девочки не дают Виктории покоя. В них она угадывает жертв того самого маньяка.

“Мы покажем несколько пластов современного российского общества. Поиграем с иллюзиями, которые с ними связаны. Мне важно, чтобы зритель внутренне работал. Чтобы включалось его воображение, и он сам достраивал ситуации. С помощью особой атмосферы мы будем постепенно затягивать зрителя в тот мистический круг, в котором живет большинство из нас. Круг тревог, страхов и обид. Ведь самое страшное скрыто в человеческой психике”, — рассказывает о проекте режиссер Костас Марсаан.

Основной блок съемок будет проходить в Москве и Московской области в ноябре–декабре 2021 года. Одной из локаций станет четырехуровневый дом, который построил для себя летчик-космонавт Алексей Леонов.

Премьера фильма состоится не позднее 2023 года.