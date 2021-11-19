ВИДЕО | Как это развидеть? Новый “пикантный” ролик Собчак вызвал неоднозначные эмоции

Последним почему-то шёл пикантный ролик, на котором 40-летняя ведущая позировала в бикини. Ксения показала своё тело, а затем перевела камеру на лицо. На этих кадрах блондинка без макияжа, на коже лица сыпь, а тело покрыто пигментными пятнами. Многие из подписчиков сильно пожалели, что увидели Ксению в таком виде. При этом блондинка обращалась к возлюбленному, успокаивая его тем, что она находится одна.

“Мой любимый, я лежу на пляжике — одна абсолютно. Здесь, в кабинке. Вон там где-то плещется мой ребёнок. Ну чего ты, ну перестань“ — заочно успокаивает она мужа.

Пользователи решили, что интимный видеоотчёт не предназначался для чужих глаз и Ксения выложила его по ошибке. Увидеть его, судя по всему, должен был лишь её супруг — режиссёр Константин Богомолов. Также юзеры не могли не отметить, что Ксения на кадрах появилась без фильтров и макияжа, показав проблемную кожу.

Впрочем, среди дискутирующих на тему случайности выложенного видео есть немало скептиков, которые уверены, что ролик выложен специально. Мол, Ксения Анатольевна — мастер поднимать хайп и провоцировать бурные дискуссии вокруг своей персоны. Мотивом в данном случае могли стать слухи о том, что между Богомоловым и Собчак пробежала кошка, мол, дело близится к разводу. Блондинка могла таким “вирусным” способом дать публике понять, что у них всё хорошо. Даже если у них не всё хорошо…