Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса

К слову, некоторые считают, что коронавирус — это дело рук самого Гейтса. Еще в 2015 году он говорил о вирусе, который станет угрозой для всего человечества, и призывал активно к этому готовиться. Теперь сторонники конспирологических теорий уверены, что Билл Гейтс путем вакцинации (его фонд принимал участие в разработке вакцин) будет чипировать людей и возьмет под контроль все человечество. В частности, эту теорию транслировал Никита Михалков, что впоследствии не помешало ему вакцинироваться.