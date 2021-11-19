19.11.2021, 12:01
Билл Гейтс спрогнозировал окончание пандемии коронавируса
Foto: Pool, REUTERS
66-летний сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс дал прогноз сроков окончания пандемии коронавируса. По его словам, уже к середине следующего года произойдет резкий спад числа случаев заражения и смертности от COVID-19, если к тому времени не появятся новые опасные штаммы, — осторожно радуется “Сплетник”.
По мнению Гейтса, спад заболеваемости произойдет из-за образования естественного иммунитета, а также благодаря вакцинации. Для предотвращения появления новых пандемий предприниматель призвал активно бороться и с гриппом.
К слову, некоторые считают, что коронавирус — это дело рук самого Гейтса. Еще в 2015 году он говорил о вирусе, который станет угрозой для всего человечества, и призывал активно к этому готовиться. Теперь сторонники конспирологических теорий уверены, что Билл Гейтс путем вакцинации (его фонд принимал участие в разработке вакцин) будет чипировать людей и возьмет под контроль все человечество. В частности, эту теорию транслировал Никита Михалков, что впоследствии не помешало ему вакцинироваться.