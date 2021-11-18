Инстаграм Олега Газманова атаковали боты-антиваксеры

“Я считаю, что антиваксеров вообще нужно удалять из общества. Сейчас выживает не сильнейший, а умнейший — это тот, кто сделал прививку”, — заявил не так давно Газманов.

На последних публикациях певца оставляют негативные комментарии пользователи очень похожие на ботов. У них нет публикаций, аватаров, а также не соотносится число подписок и подписчиков.

Под фотографиями Олега Газманова пишут однотипные тезисы о том, что он поддерживает фашизм, экстремизм и так далее. Отметки “Нравится” на этих комментариях оставляют одни и те же аккаунты. “Сегрегация, деление людей, фашизм”, — добавляют сердитые боты.