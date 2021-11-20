А так можно было?! Женщина год ела сырое мясо и рассказала о результатах

25-летняя мясник и повар Николетт Кисс из Венгрии страдала из-за синдрома поликистозных яичников и проблем с пищеварением. Она обратилась к врачу, чтобы подобрать подходящую диету. Рацион, который порекомендовал ей врач, предполагал употребление 160 граммов углеводов в день.

Такая диета не помогла женщине избавиться от проблем со здоровьем, и венгерка решила перейти на сырое мясо. Она утверждает, что с тех пор чувствует себя отлично. Как правило, женщина ест два раза в день: завтрак она пропускает. Иногда Кисс ест фрукты и овощи, если ей хочется чего-нибудь сладкого или ароматного. “Я ем сырой лук и чеснок, если хочу более выраженного вкуса, а также голубику, малину и клубнику — если хочется сладкого”, — сказала она.

Муж женщины, 27-летний дальнобойщик Роланд Кисс, поддерживает ее, хотя сам не ест сырое мясо. “Тем не менее он ест много стейков, которые я готовлю для него. А какой мужчина откажется каждый день есть стейки?” — подчеркнула венгерка.

Чтобы удовлетворить свои пищевые потребности, женщина тратит около 70 евро (5,7 тысячи рублей) в неделю на свежее сырое мясо. Она покупает его у мелких поставщиков в своем городе.

Венгерка считает, что сырое мясо гораздо проще переварить. Женщина употребляет различные виды мясных продуктов: печень, сердце, мозги. Больше всего Кисс любит грудинку, выдержанную в течение двух — четырех недель.

“Мне вообще нравится жирное мясо, и я всегда выбираю органическое мясо травяного откорма, так как оно вкуснее”, — заявила женщина. Несмотря на традиционные представления о том, что такая диета вредна для здоровья, Николетт не беспокоит потенциальный риск отравления от поедания сырого мяса.