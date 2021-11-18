На PÖFF будет представлена программа сериалов TV Beats

На PÖFF пройдет мировая премьера первых серий второго сезона сербского сериала “Беса” (Besa). Его съемки проходили в основном в Эстонии. По сюжету на главного героя Уроша Перича распространяется программа защиты свидетелей. Этот показ состоится 22 ноября в Apollo Kino Solaris и будет открытым для всех зрителей — так же, как и показ нового российского сериала “Хэппи энд” (Happy End), который затрагивает тему сексуального самовыражения и состоится в субботу, 20 ноября, в Coca-Cola Plaza. Этот сериал будет представлен в сотрудничестве с Russian Content Worldwide / Роскино.

Эстония и генеральный партнер PÖFF — Elisa — представят 19 ноября мировую премьеру оригинального сериала Elisa под названием “Вина” (12 Summers Ago).

“Полярный круг” (Ivalo) — криминальная драма финско-немецкого производства от генерального спонсора PÖFF, финского офиса Elisa. Его мировая премьера состоится онлайн. В первом сезоне представлено расследование преступлений серийного убийцы и выяснения происхождения крайне редкого и опасного вируса. Второй сезон был снят в Лапландии во время действия коронавирусных ограничений.

На PÖFF состоится международная премьера испанского триллера “Все лгут” (Spain). В программе TV Beats также будут представлены второй сезон “Предателя” и сериал “Тихие воды” — оба эстонского производства.

Российский сериал “Вампиры средней полосы” спродюсировал партнер TV Beats — START. Список сериалов из России также включит в себя следующие новинки: “Инсомния”, “Вне себя”, “Немцы” и “Вертинский”.

Из нашего региона будут показаны шведский сериал Max Anger — With One Eye Open, латвийские работы “Агентство”, “Раскрытие уголовных дел для начинающих” и “Эмилия — королева прессы”. Немецкая индустрия будет представлена сериалом “Ярость” (Fury), датская — первым и вторым сезонами “Вины” (Skyld) и шведская — TBH. Из более дальних стран участвуют Израиль с “Дилерами” (Pushers) и “Растратой” (Embezzlement) и Бразилия с “Последними днями Жильды”.