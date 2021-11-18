Рейтинг знаков Зодиака по шкале “душноты” и занудности

12. Близнецы

Последнее место в этом рейтинге досталось Близнецам. Их даже трудно назвать “токсичным” знаком, ведь с ними всегда очень легко. Они ненавязчивы и легки в общении. Можно сказать, что они совсем не “душат”, а наоборот наполняют веселящим кислородом все вокруг себя.

11. Овен

Занудство — это не про Овнов. По своей натуре они, благодаря своему огненном темпераменту, просто не позволят ни себе нудить, ни кому-то еще. А уж если вы начнете, то получите от Овнов по первое число.

10. Стрельцы

Веселиться и жить в свое удовольствие — вот жизненное кредо Стрельцов. Данный знак отличается своей безумной энергетикой. Стрельцы постоянно стремятся покорять новые вершины, совершать невозможное и идти только вперед. Ну, где тут найти места занудству?

9. Водолей

Водолеи — вечные генераторы идей. Они очень активны и красноречивы, их жизненному задору позавидуют даже более низкие места в нашем рейтинге. Только беда состоит в том, что Водолеи стремятся постоянно продемонстрировать свою жизненную позицию— в этом проявляется их “душная” сторона.

8. Лев

Львы либо командуют, либо снисходительно хвалят — третьего не дано. Под стать своему гордому знаку, Львы два раза не повторяют. Уличить их в занудстве тоже можно, но как — это большая загадка.

7. Скорпион

Сами по себе Скорпионы достаточно легки в общении, но вот до некоторых людей они просто не снизойдут. Оттого у некоторых возникает чувство “спертого воздуха” — сразу начинает не хватать кислорода в присутствии Скорпионов.

6. Весы

Весы достаточно легки на подъем и приятны в общении. Порой они становятся настоящей душой компании. Однако это касается только тех компаний, в которых Весы чувствуют себя комфортно. Если этого чувства нет, то они будут “душнить” до тех пор, пока не убедятся, что их ценят и любят.

5. Телец