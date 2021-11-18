Марина Хлебникова после пожара госпитализирована в тяжелом состоянии

Сейчас Марина Хлебникова находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. По предварительным данным, у певицы диагностированы серьезные ожоги лица и груди. Также она серьезно надышалась дымом. Согласно более поздним сведениям, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица.