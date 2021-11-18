18.11.2021, 23:02
Марина Хлебникова после пожара госпитализирована в тяжелом состоянии(3)
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Как сообщают российские СМИ, звезда 90-х Марина Хлебникова пострадала на пожаре, который случился в ее квартире на улице Ратной в Москве. Кроме нее госпитализирован еще один человек - он пока не назван.
Сейчас Марина Хлебникова находится в реанимации и подключена к аппарату ИВЛ. По предварительным данным, у певицы диагностированы серьезные ожоги лица и груди. Также она серьезно надышалась дымом. Согласно более поздним сведениям, причиной пожара стала непотушенная сигарета, с которой уснула певица.
Менее двух недель назад Марина Хлебникова представила тизер нового клипа "Нева", который, очевидно, должен был выйти на днях.