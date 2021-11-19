Кома, более 50% ожогов тела: что известно о состоянии Марины Хлебниковой

Представители Хлебниковой просят публику не делать скоропалительных выводов и молиться за исполнительницу. “Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и, естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не “напрыгивать” на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы обязательно их дадим. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим! С уважением, команда Марины Хлебниковой!” — поделились в окружении звезды в соцсетях.