Кома, более 50% ожогов тела: что известно о состоянии Марины Хлебниковой(7)
У 56-летней певицы диагностировано больше 50% ожогов тела, отравление едким дымом. В крови Хлебниковой обнаружен алкоголь. Пока врачи не дают прогнозов относительно состояния Марины Арнольдовны, которая в данный момент находится в медикаментозной коме.
По предварительным данным, причиной возгорание в квартире звезды могли стать непотушенная сигарета или проблемы с проводкой. Сейчас по этому поводу уже разбираются правоохранители.
Ночью в Интернете уже появились кадры с места событий.
Представители Хлебниковой просят публику не делать скоропалительных выводов и молиться за исполнительницу. “Дорогие друзья, поклонники и журналисты. Все мы с вами пребываем в неком состоянии шока от случившегося, и, естественно, что все вы хотите получить комментарии по сложившейся ситуации, и мы дадим эти комментарии как только сможем. Давайте вместе наберемся терпения и будем желать Марине только всего самого лучшего, а не “напрыгивать” на новость как стервятники. Как только мы будем готовы дать свои комментарии — мы обязательно их дадим. Всем вам огромное спасибо за поддержку, мы все видим! С уважением, команда Марины Хлебниковой!” — поделились в окружении звезды в соцсетях.
“Марина, живи!” — флешмоб с таким хештегом уже запущен в Сети. Пользователи публикуют под ним фото 56-летней звезды и пишут слова поддержки близким певицы. “Марина, держись, все будет хорошо!”; “Надеемся, ты будешь с нами!”; “Марина находится в больнице под ИВЛ. Давайте поддержим ее молитвой!” — пишут неравнодушные.