“Экспертиза ее уничтожит”: неожиданный поворот в суде между Кормухиной и Гагариной

Еще два года назад Кормухина обратилась в Тверской районный суд Москвы с иском против Гагариной. Предметом разбирательства стал кавер на песню Виктора Цоя “Кукушка”: мол, Полина исполнила его в той же переработке, что и Ольга четыре года ранее. Первая инстанция встала на сторону Гагариной, не дав истцам даже провести экспертизу треков и проверить, однотипны они или нет.

“Без этого спор вообще разрешить невозможно, поэтому и в иске было отказано, — комментирует “СтарХиту” представитель Кормухиной Валерия Рытвина. — Все тогда изменилось после того, как интересы Полины взялась отстаивать адвокат Владимира Путина Елена Забралова. Она работала с Владимиром Владимировичем в 2011 году в деле против оппозиционных политиков о защите чести и достоинства. Кроме того, 30 лет трудилась в прокуратуре”.

По мнению адвоката Василия Бурдюга, также выступающего на стороне Ольги Борисовны, решение пригласить Забралову было принято после того, как Гагарина увидела бесперспективность спора.

“При этом ответчики сразу предложили спорную позицию: якобы, у Кормухиной есть какие-то дефекты в правах, — комментирует Василий Викторович. — Эта конструкция вызвала у всех только раздражение — то есть, кто угодно может украсть у другого в связи с ошибками в оформлении бумаг. Тем не менее, районный суд, вероятно, испугался влияния защитницы, ее высокопоставленных друзей и клиентов, и отказал нам во всех требованиях”.

Однако, представители Ольги Кормухиной не отчаялись и пошли в апелляционную инстанцию, подав жалобу в Мосгорсуд. “Апелляция — это, как правило, достаточно формальный процесс, где все решается очень быстро — 5 минут и “оставлено без изменений”. А нас трое судей стали слушать, спрашивать, разбираться, что происходит, первый раз за два года мы, наконец, подошли к сути дела”, — продолжает Валерия Рытвина.

На данный момент состоялось уже шесть заседаний, и на вчерашнем произошел долгожданный для истцов и, вероятно, неприятный для ответчиков поворот.