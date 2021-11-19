“Экспертиза ее уничтожит”: неожиданный поворот в суде между Кормухиной и Гагариной(1)
Еще два года назад Кормухина обратилась в Тверской районный суд Москвы с иском против Гагариной. Предметом разбирательства стал кавер на песню Виктора Цоя “Кукушка”: мол, Полина исполнила его в той же переработке, что и Ольга четыре года ранее. Первая инстанция встала на сторону Гагариной, не дав истцам даже провести экспертизу треков и проверить, однотипны они или нет.
“Без этого спор вообще разрешить невозможно, поэтому и в иске было отказано, — комментирует “СтарХиту” представитель Кормухиной Валерия Рытвина. — Все тогда изменилось после того, как интересы Полины взялась отстаивать адвокат Владимира Путина Елена Забралова. Она работала с Владимиром Владимировичем в 2011 году в деле против оппозиционных политиков о защите чести и достоинства. Кроме того, 30 лет трудилась в прокуратуре”.
По мнению адвоката Василия Бурдюга, также выступающего на стороне Ольги Борисовны, решение пригласить Забралову было принято после того, как Гагарина увидела бесперспективность спора.
“При этом ответчики сразу предложили спорную позицию: якобы, у Кормухиной есть какие-то дефекты в правах, — комментирует Василий Викторович. — Эта конструкция вызвала у всех только раздражение — то есть, кто угодно может украсть у другого в связи с ошибками в оформлении бумаг. Тем не менее, районный суд, вероятно, испугался влияния защитницы, ее высокопоставленных друзей и клиентов, и отказал нам во всех требованиях”.
Однако, представители Ольги Кормухиной не отчаялись и пошли в апелляционную инстанцию, подав жалобу в Мосгорсуд. “Апелляция — это, как правило, достаточно формальный процесс, где все решается очень быстро — 5 минут и “оставлено без изменений”. А нас трое судей стали слушать, спрашивать, разбираться, что происходит, первый раз за два года мы, наконец, подошли к сути дела”, — продолжает Валерия Рытвина.
На данный момент состоялось уже шесть заседаний, и на вчерашнем произошел долгожданный для истцов и, вероятно, неприятный для ответчиков поворот.
“На предыдущем слушании отменили решение районного суда, — говорят представители Кормухиной. — А 18 ноября была назначена экспертиза, которую мы так ждали. Готовность ее провести выразили Федеральный центр экспертиз при Минюсте и Консерватория имени Чайковского — по запросам с нашей стороны. Со стороны ответчика была предложена кандидатура Игоря Крутого, он также войдет в комиссию. Можно предположить, почему все эти два года ответчики так рьяно противодействовали данному шагу. Версия Гагариной, действительно, абсолютно идентична песне Ольги, случайных совпадений тут быть не может. Результат экспертизы окончательно уничтожит репутацию Полины”.
Кроме того, Рытвина пояснила, почему их претензии в суде именно к Гагариной, а не к Константину Меладзе, создавшему аранжировку трека. У звезды была возможность спеть материал “по-своему” — где-то сделать паузу, где-то уйти вокалом выше.
“Это было именно решение Гагариной — исполнить “Кукушку” точно так же как Ольга, стык в стык. Ответственность лежит именно на ней, — заявила Рытвина. — Кроме того, певица сама получала права на переработку, с ней, как с физлицом и заключался договор”.
Адвокат Василий Бурдюг добавил, что суду неизвестно, какие ноты предоставили Полине, но спела она “Кукушку”, копируя Кормухину, а не Цоя. Теперь же, наконец-то, спорные исполнения сравнят эксперты.
Сама же Ольга Борисовна, комментируя поворот в деле, заключает: “Я понимаю, что на их стороне большие деньги и большие связи, но на моей стороне правда. Сегодня суд назначил экспертизу. Хочу закончить словами короля из сказки “Золушка”: “Никакие связи не помогут сделать сердце большим, а ножку маленькой. Никакие связи не помогут ни восстановить репутацию, ни быть счастливым. Потому что без правды человеку невозможно стать счастливым на земле”.