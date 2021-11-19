Ну и семейка! Дочь Маши Распутиной выгнали из дома, а муж певицы собирается судиться с сыном

Маша Распутина в ужасе от того, что ее младшая дочь Маша стала завсегдательницей скандальных шоу Андрея Малахова. Наследница без стеснений рассказывает об интимной жизни.

По словам Распутиной, ее дочь давно отбилась от рук. Она стала плохо учиться, не посещала занятия в МГИМО. А ведь родители платят за ее образование огромные суммы. Не так давно Маша заявила, что учится на журналистку, “чтобы обгаживать всех”.

Одними словами девушка не ограничилась и попыталась состряпать сенсацию, исподтишка засняв утехи родителей на телефон. “Один раз ради шоу она начала снимать нас, я это увидела и разбила телефон. И супруг мой сколько раз уже так поступал”, — делится горем Распутина.

В итоге она и ее муж Виктор Захаров изгнали дочь из богатого особняка. “У нас на территории коттедж, переселили ее в домик для гостей. Когда отец услышал от нее мат, да еще и на родителей, сказал: “Все, чтобы я тебя не видел больше. Пока не исправишься, будешь жить там”. И что думаете? Пока исправления нет”, — сокрушалась вокалистка в эфире YouTube-шоу “Лучше — правду”.

Певица особо подчеркнула, что ее младшая наследница всегда отставала в развитии. “Она еще глупая у меня девица. Во-первых, всегда отставала от своих сверстников. Развитие у нее немного позднее. На лет пять точно”, — добавила звезда эстрады.

Несчастная мать не знает, что делать. Ведь раньше ее кровиночка была милой и доброй девушкой.

Но “разборки” с дочерью пока остаются семейным делом. А пасынка ждут еще более неприятные события. Роман Захаров открыто обвинил Распутину в развале своей семьи, а также присвоении денег отца. Он также сказал, что придет за домом, в котором живет сейчас Мария с мужем и дочкой.

Распутина была в шоке от подобных заявлений. “Виктор подает в суд на Рому. У того пена изо рта — его же лечить надо! Он несет всякую ересь, у него больной разум. Как это можно вообще? Допустить такое в отношении отца! Он просто конченый человек, на нем поставили крест”, — говорит певица.