19.11.2021, 13:00
Резать с умом! Врач рассказала о плюсах и минусах деревянных и пластиковых разделочных досок(2)
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Диетолог Елена Мотова рассказала, какими разделочными досками лучше пользоваться. По словам специалиста, для приготовления пищи лучше использовать деревянные и пластиковые доски. Однако она обозначила, что в первом случае требуется особый уход, а вторые следует регулярно заменять, — передает Medikforum.
“️У деревянных досок много преимуществ, они долговечны, не портят ножи, красивы, но требуют определенного ухода”, — добавляет эксперт.
Так, в случае использования приспособлений из дерева, их следует периодически шлифовать и обрабатывать с помощью минерального масла. При этом избавиться от глубоких прорезей — потенциальных мест для скопления бактерий.
Кроме того, диетолог посоветовала не использовать для их очистки посудомоечные машины.