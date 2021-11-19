Резать с умом! Врач рассказала о плюсах и минусах деревянных и пластиковых разделочных досок

“️У деревянных досок много преимуществ, они долговечны, не портят ножи, красивы, но требуют определенного ухода”, — добавляет эксперт.

Так, в случае использования приспособлений из дерева, их следует периодически шлифовать и обрабатывать с помощью минерального масла. При этом избавиться от глубоких прорезей — потенциальных мест для скопления бактерий.