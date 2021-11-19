Виктор Логинов лишился дома

“Самые жирные времена — это период съемок сериала “Счастливы вместе” (выходил на ТНТ в 2006-2013 годах. — Ред.). Тогда и доллар стоил других денег, и нефть была дорогой, — вспоминает актер. — Первый мой гонорар в “Счастливы вместе” составлял 6000 долларов в месяц. Из этих денег часть уходила агентству, которое меня как бы предложило. Часть уходила еще куда-то, мне далеко не вся эта сумма доставалась.

Потом суммы увеличились, конечно. Появилась квартира, появилась машина, появился домик в Тульской области, потом в Болгарии недвижимость появилась, ну, это не дом, а апартаменты, куда дети ездят отдыхать. Но все это быстро разошлось, когда все закончилось. Вся эта жировая подушка, остатки ее были как раз в пандемию, дожиралась совершенно спокойно. Я не делаю никаких вкладов, никуда не инвестировал, никакого бизнеса не завел, потому что бизнесмен из меня, как из одного дела пуля. Я не умею вести бизнес совершенно”.

Но в последние годы от “жирных” заработков не осталось и следа: “В пандемию мне пришлось продать кое-что из накопившихся ненужных вещей. У меня был дом, в который мы крайне редко ездили, совсем не на Рублевке — в Тульской области был. Мне пришлось его продать. Также пришлось продать парковочное место, чтобы как-то сводить концы с концами. Это было связано с тем, что не было работы. Но мы как-то выжили”.

Что же дальше? “У меня есть проект на телевидении, который я веду — это развлекательное шоу — он является, собственно, основой моих сегодняшних заработков. Нет, предложения есть, и я ежемесячно хожу на большое количество кастингов, и везде мне говорят — “да, конечно, замечательно, нам нужны только вы“ — и пропадают люди.

“Но даже если прижмет, никаким инфоцыганством, никакими марафонами желаний я заниматься не буду. Я вообще не представляю, как у блогеров совести хватает потом смотреть людям в глаза? Хотя мне предлагали, как раз когда началась пандемия, такие марафоны вести. И онлайн-спектакли. Что значит онлайн-спектакли? Ну, говорят, вот мы сейчас здесь почитаем по ролям… Я говорю — да это бред какой-то! А вот передать привет какой-то ты должен за деньги… Я один раз попробовал — какая-то нелепость совершеннейшая! И это не имеет никакого отношения к профессии. Это побирательство какое-то. Нет, если все-таки что-то случится, я пойду дворы подметать. Я два года отработал шахтером-проходчиком, два года работал спасателем в МЧС. Я могу делать все, что угодно”.