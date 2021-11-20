Валерий Гаркалин умер в возрасте 67 лет

Валерий Борисович Гаркалин родился 11 апреля 1954 года в Москве в семье Бориса Алексеевича Гаркалина и Валентины Вячеславовны Полянской. Отец работал в автомастерской, мать — кассиром в столовой. Школьные годы Валерий Гаркалин вместе с родителями провел в городе Щелково (Московская область). Принимал участие в постановках местного народного театра под руководством Абри Амаспюра.

В 1971 году окончил среднюю школу. После неудачных попыток поступить в московские актерские вузы работал слесарем контрольно-измерительных приборов на заводе в городе Фрязино (Московская область).

В 1972-1974 годах проходил срочную военную службу в батальоне связи при штабе стрелковой дивизии в Читинской области. Руководил деятельностью армейского театрального кружка.

В 1978 году Валерий Гаркалин окончил в Москве факультет кукольного искусства Государственного музыкального училища (ГМУ) им. Гнесиных (ныне — Музыкальное училище им. Гнесиных Российской академии музыки им. Гнесиных) по специальности “актер театра кукол” (педагогами были Леонид Хаит и Сергей Образцов). В 1988 году получил диплом режиссерского факультета Государственного института театрального искусства им. А. В. Луначарского (ГИТИС, ныне — Российский институт театрального искусства — ГИТИС) по специальности “режиссер эстрады и массовых представлений” (мастерская Вячеслава Шалевича).

После окончания ГМУ им. Гнесиных Валерий Гаркалин несколько сезонов работал в передвижном театре “Люди и куклы” при Кемеровской филармонии (его создателем и руководителем был Леонид Хаит). В середине 1980-х годов служил в Государственном театре кукол под руководством Сергея Образцова в Москве (ныне — Государственный академический центральный театр кукол им. С. В. Образцова).