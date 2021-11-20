Друг Марины Хлебниковой рассказал о ее жизни до пожара, а хирург дал прогноз на будущее

Молодой человек стал известен благодаря тяжелой историей своего детства, когда он в детдоме подвергался сексуальному насилию. По словам Яши, певица Хлебникова знала его историю и поддерживала его в трудные минуты. Яблочник также уточнил, что общался с артисткой последние два года в личных сообщениях и знает, что происходило в ее жизни.

По словам Яши, Марина Хлебникова в последнее время была в растрепанных чувствах.

“Она не пьет, наркотики не употребляет, — уточнил Яша. — Но у нее была постоянная депрессия. Она похоронила мужа, который покончил жизнь самоубийством. Мы общались с ней после этой всей истории. Помимо этого депрессия была из-за того, что работы нет, нет эфиров, нет концертов. Денег из-за этого тоже не было. У нее была боль — потеря профессия, невостребованность”.

Актер также уточнил, что не верит в том, что Марина Хлебникова могла уснуть с сигаретой.

“Мы в последний раз общались две недели тому назад, она отправила мне в личку неизданные песни. Она была в нормальном состоянии, — признался Яша. — Ничего непонятно, что там случилось. Известно, что она уснула с сигаретой. Я не верю в это. Это бред. Это музыкант с большой буквы. Я всю ночь рыдал. Звонил родственникам, в больницу, директору. Никто не подходит к трубке”.

Сейчас за жизнь Марины Хлебникова продолжают бороться врачи. По словам медиков, ситуация может развиваться самым непредсказуемым образом. Дело серьезное: скорее всего, артистке понадобится пересадка кожи. И это еще не самое страшное.

“Если на лице ожог степени IIIб, это значит, что нужна серьезная пластика и пересадка кожи. Думаю, мы надолго потеряли Марину Хлебникову с точки зрения публичности и, к сожалению, теперь вообще ее не узнаем, — поделился врач-хирург, профессор и доктор наук Андрей Шестаков. — Такая степень поражения — это очень плохо. Для понимания: при первой степени на коже появляются пузыри, при второй — глубокое поражение ткани, при третьей уже задеты мышцы, при четвертой — кости”.

Прогноз о состоянии артистки врач давать не решился: сейчас все зависит от того, как пойдет процесс реабилитации. “Восстановить лицо — это только часть задачи врачей. Кожу можно менять потом хоть 20 лет, это эстетическая проблема. А пока главное — спасти жизнь пациентки, — уверен доктор Шестаков. — В тканях могли начаться некротические изменения, а отравление газом могло затронуть дыхательные пути. Как я понимаю, певица какое-то время пролежала без сознания в горящей комнате, значит, успела надышаться гарью, пошел уже вторичный ожог. Врачи, конечно, сделают все возможное, но вопрос в том, выдержат ли почки, печень, другие органы. Если певица действительно выпивала, что ни для кого не секрет, ее организм может быть очень ослаблен”.