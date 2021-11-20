ВИДЕО | МакSим впервые после тяжелой болезни вышла на сцену. Но не спела

Для мероприятия 38-летняя исполнительница выбрала вечернее платье нежного лилового цвета с открытыми плечами. Наряд идеально подчеркивал хрупкую фигуру Марины.

МакSим не стала много беседовать с представителями прессы, которые завалили ее вопросами о самочувствии, а лишь скромно поблагодарила их за беспокойство и переживания.

Певица до сих пор проходит восстановление, но уже может позволить себе выходить в свет. Поэтому и на мероприятии не стала исполнять свои хиты, зато вышла на сцену, как победительница специальной премии.

“Добрый вечер, дорогие друзья. К сожалению, я не смогу сегодня спеть. Надеюсь, на следующей церемонии все состоится как надо, как правильно. Хорошо помню свой первый выход на сцену МУЗ ТВ, я получила награду “Рингтон года”, но расстроилась, как это я всего лишь рингтон? Мне хотелось сразу все! И на следующий год я получила три “тарелки”, — вспомнила звезда.