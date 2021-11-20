ВИДЕО | Лихач-автоблогер разбился насмерть в центре Москвы

Все произошло рядом со станцией метро “Кутузовская”: столкнулись Mercedes-Benz, BMW и Volvo. Очевидцы сообщают, что водитель BMW выехал на встречную полосу и врезался в две другие машины. Удар был такой силы, что блогер вылетел из салона на дорогу. Он скончался на месте. Рядом с ним был пассажир — сначала его госпитализировали в тяжелом состоянии, но позже пришла информация, что врачи не смогли его спасти. Позднее выяснилось, что это был Заур Ибрагимов — президент федерации автомотоспорта Дагестана.

Также известно, что Mercedes-Benz GL450, ставший участником аварии, числится за российским бизнесменом Ратмиром Тимашевым — основателем компаний Aelita Software и Veeam Software, попавшем в ТОП-30 главных IT-бизнесменов России и ТОП-100 российских интернет-миллионеров. Впрочем, был ли он в автомобиле, пока неизвестно.

Саид Губденский — один из популярных блогеров, который рассказывает про автомобили. На его аккаунт подписаны почти 500 тысяч человек. После аварии с Эдвардом Билом он призывал всех соблюдать скоростной режим, но накануне публиковал видео, как сам превышает скорость в центре Москвы.

BMW M4 Competition Саид Губденский купил 7 ноября примерно за 110 тысяч евро. “Купил машину мечты”, — назвал он видео.