5 ошибок в эмоциях и технике поцелуев

Связка получается насколько парадоксальная, настолько и очевидная. Не умеете целоваться, потому что нет партнера? Научитесь — просто из интереса и для себя — и такой человек очень скоро появится.

Учиться полезно еще и потому, что человек, который умеет целоваться, выглядит по-особенному. Сложно объяснить, в чем именно это проявляется. В том, как расслаблены его губы, когда он молчит. Как легко они складываются в небольшую улыбку. Любовь к поцелуям можно если не считать аналитически, то почуять подсознательно. Коротко все сводится к тому, что это губы, которые хочется целовать.

Отсюда автоматически можно вывести первое правило: учитесь новому. Не важно, сколько вам лет и что вы вкладываете в поцелуй: нежность или страсть, приглашение к сексу или расставание навсегда. Согласитесь, во всех этих случаях было бы логично целовать человека по-разному? Вот и дайте себе шанс, научитесь делать это разными способами. Если у вас нет постоянного партнера (да и случайных тоже нет, почему-то вот не сложилось) — тренируйтесь на фруктах. Сочных и вкусных. Очень познавательно.

Не в смысле изучения техник (хотя и это очень полезно) — а потому, что каждый новый партнер целуется по-своему. Более того, постоянный партнер может удивить своим желанием держать или вести себя не так, как обычно. Поцелуй — это как танец. Чем больше времени уделять ему, тем больше вариантов техники приходит в голову. Чем ярче эмоции — тем больше хочется продолжать. И пробовать на вкус (в буквальном смысле) губы любимого человека снова и снова.

Можно досконально и наизусть знать особенности всех имеющихся техник поцелуев (а их, чтоб вы знали, только официально признанных полтора десятка!) — и при этом быть плохим любовником. Или же не знать о том, куда девать мешающийся нос и как дышать, но быть полным энтузиазма и нежности — и услышать, что целуешься хорошо. Гинеколог и сексолог Джен Гюнтер говорит, что по манере человека целоваться можно в целом предсказать его сексуальный темперамент. И даже развить и усилить его.

Умейте солировать в поцелуе и быть на роли ведомого

Даже в танго женщина далеко не всегда следует за мужчиной, хотя и умеет подчиняться ему всем телом. С поцелуями все ровно так же. Не нужно ждать, что партнер проявит инициативу первым — потому что, например, он мужчина. А вдруг он подумает, что “я какая-то не такая”? Во-первых, пусть себе думает на здоровье, что хочет.

Во-вторых, по человеку все же видно: хочет он, чтобы его поцеловали, или же нет. В крайнем случае, тут все вроде же взрослые. Даже если ему не хочется целоваться — вообще или конкретно с вами и прямо сейчас — то он об этом скажет. Словами. С юмором или просто мягко. И ничего после этого не будет, небо ни на кого не обрушится. И даже дружить после этого вполне можно продолжать. Если оба действительно взрослые и самодостаточные люди.

С другой стороны, хорошо уметь подчиняться. Как при первом поцелуе — мотивировать манящими глазами, открытыми и располагающими к себе жестами, словами или другими понятными и очевидными способами. Так и при любом другом, тысячном по счету поцелуе — если партнер явно настроен взять ведущую роль, пусть он ей насладится. Это же такая восхитительная игра, в которой всегда можно поменяться местами.

Не спешите и не затягивайте

Кто-то считает, что на первом свидании целоваться неприлично. И спорят: какой же встречи дождаться, чтобы поцеловать явно нравящегося человека? Десятой? Стопятой? А сколько времени уделять поцелуям, прежде чем перейти к сексу? Три минуты? Пять? Два часа?

Нет никаких правил. В одном случае уместно будет целоваться всю ночь напролет, встретившись вечером того же дня. В другом — дружить годами и не помышлять о поцелуе. И между ними еще множество вариантов. Учитесь не только (и не столько!) технике. Сколько адекватности ситуации. Умейте чувствовать партнера — что хорошо с одним, то с другим однозначно будет не очень-то уместно. И не воспринимайте себя и поцелуи слишком серьезно. В конце концов, всегда есть шанс рассмеяться и вернуться на исходные позиции, верно?