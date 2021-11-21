Почему Валерия Гаркалина не спасла прививка против коронавируса

Ни для кого не секрет, что у Гаркалина было множество серьезных болячек: Валерий Борисович никогда не скрывал, что любит выпить. Десять лет назад он пережил инфаркты, несколько раз впадал в кому… Но даже после таких потрясений артист продолжал работать на износ: играл в театре, снимался в кино, преподавал в ГИТИСе. И до последнего, по словам помощницы Натальи Тепловой, актер ездил на гастроли и бывал в институте — “заразиться мог, где угодно”.

Между тем, как рассказывала дочь звезды Ника, ее отец был сторонником прививок и еще летом вакцинировался от коронавируса. Результаты первой прививки оказались странными: антитела у Валерия Борисовича так и не появились.

“То, что у него не было антител, подтверждает, что у людей с сердечными заболеваниями, которые к тому же употребляют алкоголь, развивается иммунодепрессия. Нарушаются метаболические процессы, организм не может бороться и дать адекватный ответ на прививку, — объяснил врач-пульмонолог Сергей Пурясев. — В результате формируется неправильная реакция иммунитета. Однако, это очень редкий случай, который говорит о крайне серьезном износе организма: если мы посмотрим статистику, то увидим, что антитела не появляются в 0,01% или даже 0,001% случаев”.

Тем не менее, по словам доктора, вакцинироваться все равно необходимо. А вместе с этим, что архиважно, — беречь себя.

“Прививка ведь не исключает другие меры борьбы с заражением — ношение маски, мытье рук, соблюдение социальной дистанции и, по возможности, самоизоляции — продолжает Сергей Пурясев. — Некоторые думаю, что вакцинировались и теперь могут кидаться в омут с головой. А у Гаркалина, кроме хронических болезней, была еще и группа риска по возрасту. Работа артиста — это экстремальный по нагрузке вариант даже для 25-летнего человека: стрессы, ненормированный рабочий день, огромное количество контактов, все время на пределе возможностей. Актер продолжал работать и совсем не берег себя. Работа в его случае — это тоже вредная привычка. Образ и ритм жизни должен быть адекватен возрасту”.