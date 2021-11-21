ВИДЕО | “Союзмультфильм” показал трейлер обновленного “Ну, погоди!“ — как вам?

Сообщение о возрождении “Ну, погоди!” было сделано достаточно давно. Затем стали появляться новости, которые озадачивали зрителей. Во-первых, новые Волк и Заяц станут объемными. Во-вторых, голоса им подарят Гарик Харламов и Дмитрий Хрусталев (кажется, это решение положило конец спорам о том, кем является Заяц — мальчиком или девочкой). В-третьих, появятся новые персонажи.

В общем, взрослые зрители, которые выросли на “плоских” героях с голосами Анатолия Папанова и Клары Румяновой, заранее приготовились к худшему. Но раз мультфильм делается в первую очередь для детей, их реакция интереснее.

Сегодня был представлен трейлер сериала. Посмотрите сами. Как вам? Покажите детям. А им как?

Пока что зрители на Youtube настроены скорее скептически: Волк-Халк очками Терминатора-3, Заяц-Нео и прочий зоопарк лайкнули 430 человек, дизлайк же поставили почти в 3 раза больше — 1,4 тысячи.

Премьера ожидается в декабре.

