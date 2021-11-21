“Пугающий человек”: канал РЕН ТВ обнаружил мистический след в деле о пожаре в квартире Марины Хлебниковой

За апартаментами Хлебниковой давно тянется дурная слава. Сначала она приглашала сюда целителей и магов, проводила обряды, чтобы выгнать потусторонние силы. Еще 10 лет назад Марина рассказывала, что дома в ее сознании всплывают странные образы: “Этот человек, с одной стороны, пугающий, потому что я его не знаю. Он всегда находится вполоборота и всегда вот так закрыто лицо. Причем только я его вижу”, — говорила она.