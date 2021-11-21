Шоубиз
21.11.2021, 18:17

“Пугающий человек”: канал РЕН ТВ обнаружил мистический след в деле о пожаре в квартире Марины Хлебниковой

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screenshot - youtube
Певица Марина Хлебникова остается в коме после пожара в ее московской квартире. Как сообщалось ранее, у артистки около 20 процентов ожогов тела. Кроме того, она отравилась угарным газом, — напоминает РЕН ТВ. Но продолжает историю в своем направлении…

За апартаментами Хлебниковой давно тянется дурная слава. Сначала она приглашала сюда целителей и магов, проводила обряды, чтобы выгнать потусторонние силы. Еще 10 лет назад Марина рассказывала, что дома в ее сознании всплывают странные образы: “Этот человек, с одной стороны, пугающий, потому что я его не знаю. Он всегда находится вполоборота и всегда вот так закрыто лицо. Причем только я его вижу”, — говорила она.

А в 2018 году Марина нашла в этой же квартире тело первого мужа, который покончил с собой. В состоянии шока исполнительница не знала, что делать. На помощь приехал близкий друг.

И это уже не говоря о том, что мелкие несчастья в квартире происходили постоянно, но тогда не везло соседям. “Затапливала много раз меня, ущерб не возместила”, — жалуется один из соседей.

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