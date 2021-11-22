ФОТО | Ольга Серябкина стала мамой

36-летняя Ольга Серябкина несколько месяцев скрывала беременность. Артистка старалась появляться на публике в свободных нарядах и стала реже демонстрировать стройность фигуры в Сети. Поклонники уже начали догадываться об интересном положении кумира, пока 13 сентября она наконец-то призналась: совсем скоро у нее с Георгием родится ребенок.

Певица также рассказала, что знает пол будущего малыша и даже выбрала вместе с избранником красивое имя. Вчера же в семье исполнительницы хита “Мама Люба” случилось долгожданное пополнение — у нее родился сын Лука. Звезда получает поздравления от друзей и поклонников.

Напомним, что Серябкина сообщила о замужестве осенью прошлого года. Слухи об отношениях с Георгием появились еще в 2019-ом, однако ни концертный директор, ни сама артистка подтверждать роман не стали. Поэтому поклонники продолжали приписывать брюнетке интрижки с разными коллегами, а то и с сыном Максима Фадеева Саввой.