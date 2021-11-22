Марина Хлебникова пришла в сознание и отключена от ИВЛ

18 ноября в квартире Марины Хлебниковой произошел пожар. Загорелась спальня артистки, в которой она в тот момент находилась. Звезду смогли спасти из огня, но она получила страшные ожоги. По информации журналистов, речь шла об ожогах 50% тела.

Лишь 21 ноября Хлебникова пришла в себя. Певицу сняли с аппарата ИВЛ, но ее состояние все еще остается тяжелым. Сейчас у нее держится температура в районе 38,5 градусов. Есть самостоятельно Марина Арнольдовна не может, поэтому пищу ей передают через специальный зонд. Сильные боли артистке доставляет ожог дыхательных путей второй степени.

Несмотря на все проблемы со здоровьем, Хлебникова, по данным журналистов, постоянно находится в сознании, все понимает и ведет себя адекватно. Пока неизвестно, когда звезду переведут в обычную палату, но это должно случиться не в ближайшие дни.

В момент пожара в квартире с Мариной Арнольдовной находились родители и дочь. Именно наследница Доминика первая почуяла дым и подняла тревогу. Сейчас родственники не комментируют произошедшую трагедию. Врачи, следящие за состоянием Хлебниковой, отметили, что семья звезды почему-то не интересуется ее состоянием.

Пожарные выяснили, что возгорание произошло из-за непотушенной сигареты. Как сообщали родственники, в тот вечер Марина Арнольдовна была очень уставшей после гастролей. Пока основная версия сводится к тому, звезда уснула с сигаретой в руках, из-за чего и случилась трагедия.