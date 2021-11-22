В 42 года умер актер сериалов “Воронины” и “Ищейка” Михаил Зубов

«Ушел из жизни наш друг, прекрасный человек, талантливый артист Миша Зубов, так и не дождался нашего фильма. Не знаю, как теперь с этим жить. Миша, прости!» — написала подруга артиста.

Незадолго до смерти актер сыграл отца маленькой девочки в картине «Старшая сестра», но из-за трагедии не успел увидеть выход фильма в свет.

Зубов не только снимался в кино, но и продюсировал некоторые ленты. Однако зрителю Михаил прежде всего известен по фильму «Тренер» Данилы Козловского и сериалам «Воронины», «Ищейка», «Капкан для монстра», «Спасская» и другим.

Артист окончил Школу актерского мастерства «Артанде» в 2019 году. Впервые он появился в кино в мелодраме «Ласточка», вышедшей годом ранее.

Позднее была озвучена причина смерти актера. Увы, и на этот раз "постарался" коронавирус. Как рассказала супруга Михаила Зубова, он попал в больницу, так как самочувствие актера стремительно ухудшалось. Он почти сразу оказался в реанимации. Там артист провел 13 дней, но врачам так и не удалось спасти Михаила.