Как прошли последние дни жизни Нины Руслановой

“Умерла Нина Русланова. Что говорить, не знаю. Ниночка, друг, подруга, просто близкий человек. Сколько нас связывало, сейчас уже не перечислить. Несмотря на болезнь, она пыталась держаться. Часто по старой привычке звонила мне на домашний телефон и наговаривала что-то на автоответчик: “Говорит автоприветчик”. С потерей родных укорачивается наша жизнь, они уходят, забирая из нас свое время. Уже не просто каждый день, а каждый час нас расстреливают новости…“ — сокрушается Станисалав Садальский.

Разбитая инсультами артистка находилась в реанимации больницы имени Сеченова. Туда ее госпитализировали с коронавирусом. Сначала у звезды выявили дыхательную недостаточность, но она не захотела ехать в клинику. Лишь после того, как самочувствие стало стремительно ухудшаться, Нину Ивановну увезли в больницу. У нее диагностировали нарушение сердечного ритма, а также пневмонию и сильное поражение легких. Ситуация осложнялась еще и тем, что Нина Ивановна дважды перенесла инсульт, после которого не могла нормально говорить.

Садальский рассказал о последних днях умершей народной артистки. По словам актера, звезда сильно страдала, была всеми забыта, что, по его мнению, и привело к трагедии. Он отметил, что никому бы не пожелал такой тяжкой участи.

“Это естественный процесс, потому что умираешь оттого, что тебя забывают. Сегодня был ты нужен, необходим, а потом тебя забывают. Нина очень переживала свою беспомощность. Я только желаю, чтобы такого конца ни у кого из артистов не было. Очень тяжело уходить, когда ты без сил”, — сообщил он.

Проблемы со здоровьем начались у артистки в 2009 году, когда она перенесла первый инсульт. Звезда долго восстанавливалась, но в 2014-м ее настиг новый удар. Заботу о Нине Ивановне взяла на себя ее дочь Олеся. Она до последнего была с мамой.