Своих нарвских коллег участники фотоконкурса приветствовали по интернету из России, Украины, Греции и даже Индии

Это отмечали и за это благодарили организаторов участники NOCTURNE-fest 2021 на объявлении итогов фотоконкурса, которое прошло в минувшую субботу, 20 ноября, в Нарве в театральном центре Vaba Lava. Подключиться к этому мероприятию можно было и по интернету, выйдя в zoom. С экрана монитора нарвитян приветствовали участники фотоконкурса из России, Украины, Греции и даже Индии.

Президент фотоклуба “Нарва” Валерий Болтушин называет NOCTURNE-fest логическим продолжением фотоконкурса “Нарвская осень”, который фотоклуб “Нарва” проводил с 1995 (!) года. Традиционно в нем активно участвовали фотографы из многих городов Эстонии, а также наши соседи — фотоклубы Латвии, Литвы, России. Новые технологии дали возможность стать участником конкурса жителю практически любого государства, любого города. И на NOCTURNE-fest 2021 пришли работы из Эстонии, России, Литвы, Латвии, Ирландии, Индии, Германии, Италии, Украины, Швеции, Греции, Швейцарии. О своем участии в конкурсе заявили как профессионалы, так и начинающие любители.

Так, например, самой юной участнице конкурса (и забегая вперед, сразу скажу, победительнице в нескольких конкурсных номинациях) нарвитянке, участнице фотостудии Pozitiiv Нарвского Дома детского творчества Елизавете Щура всего 14 лет. При объявлении результатов для жюри, которое работало дистанционно (члены жюри находились в разных городах и странах) и оценивало поступившие работы, ничего не зная об их авторе, это оказалось сюрпризом. В то время как имя Игоря Ройченко многим было хорошо знакомо: за последние 25 лет на его счету около 30 персональных выставок на родине — Украине и за рубежом, он обладатель почетного звания AFIAP (Artiste FIAP Fédération Internationale de l’Art Photographique — художник Международной федерации фотографического искусства), работает в Сумском областном краеведческом музее в должности фотографа-методиста.