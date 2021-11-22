Своих нарвских коллег участники фотоконкурса приветствовали по интернету из России, Украины, Греции и даже Индии
Это отмечали и за это благодарили организаторов участники NOCTURNE-fest 2021 на объявлении итогов фотоконкурса, которое прошло в минувшую субботу, 20 ноября, в Нарве в театральном центре Vaba Lava. Подключиться к этому мероприятию можно было и по интернету, выйдя в zoom. С экрана монитора нарвитян приветствовали участники фотоконкурса из России, Украины, Греции и даже Индии.
Президент фотоклуба “Нарва” Валерий Болтушин называет NOCTURNE-fest логическим продолжением фотоконкурса “Нарвская осень”, который фотоклуб “Нарва” проводил с 1995 (!) года. Традиционно в нем активно участвовали фотографы из многих городов Эстонии, а также наши соседи — фотоклубы Латвии, Литвы, России. Новые технологии дали возможность стать участником конкурса жителю практически любого государства, любого города. И на NOCTURNE-fest 2021 пришли работы из Эстонии, России, Литвы, Латвии, Ирландии, Индии, Германии, Италии, Украины, Швеции, Греции, Швейцарии. О своем участии в конкурсе заявили как профессионалы, так и начинающие любители.
Так, например, самой юной участнице конкурса (и забегая вперед, сразу скажу, победительнице в нескольких конкурсных номинациях) нарвитянке, участнице фотостудии Pozitiiv Нарвского Дома детского творчества Елизавете Щура всего 14 лет. При объявлении результатов для жюри, которое работало дистанционно (члены жюри находились в разных городах и странах) и оценивало поступившие работы, ничего не зная об их авторе, это оказалось сюрпризом. В то время как имя Игоря Ройченко многим было хорошо знакомо: за последние 25 лет на его счету около 30 персональных выставок на родине — Украине и за рубежом, он обладатель почетного звания AFIAP (Artiste FIAP Fédération Internationale de l’Art Photographique — художник Международной федерации фотографического искусства), работает в Сумском областном краеведческом музее в должности фотографа-методиста.
Cекретарь фотоклуба “Нарва”, доцент отделения мультимедиа факультета журналистики МГУ Людмила Круглова отмечает, что в этом году жюри впервые решило изменить привычную схему и в каждой из 12 номинаций назвать не одного победителя, а учредить первое, второе и третье место. “Члены жюри объяснили это тем, что на конкурс пришло очень много хороших работ”, — уточняет Круглова.
Правда, к сожалению, вакантным осталось призовое место в номинации “мультимедиа-проект”, поскольку поступила лишь одна работа; и в номинации “Обнаженная натура” жюри решило не присуждать первое место, оставить только второе и третье.
Называем лишь тех, кто завоевал первое место в различных номинациях
NOCTURNE-fest 2021:
Портрет: Игорь Ройченко (Украина)
Пейзаж: Алексей Мусатов (Литва)
Натюрморт: Яанус Сийм (Эстония)
Жанр: Ольга Гришко (Россия)
История, Очерк: Ирина Кивимяэ (Эстония)
Монохром: Инета Фрэйманэ (Латвия)
Цвет: Оксана Лазарева (Россия)
Макросъемка: Елизавета Щура (Эстония)
Авторская коллекция: Лейла Туркина (Россия)
Репортаж: Светлана Зайцева (Эстония, для сведения — ваш корреспондент, выпускающий редактор “Нарвской Газеты”).
А также Обнажённая натура (2 место): Ольга Захарова (Эстония).
Гран-при — Игорь Ройченко (Украина).
Специальное упоминание жюри: Эвис Галахер (Ирландия). Работы этого фотографа не вписывались в рамки ни одной из заявленных номинаций, но не отметить их жюри посчитало несправедливым.
Один из членов жюри, Татьяна Борисова, пожелала наградить от себя лично еще трех фотографов — Ольгу Бондаренко (Эстония), Игоря Вишнякова (Эстония), Наталью Митенкову (Литва).
Работы некоторых фотографов были отмечены сразу в нескольких номинациях. Самый большой “урожай” у Игоря Ройченко, Ирины Кивимяэ, Януса Сийма.
В этом году у NOCTURNE-fest 4 площадки. В Нарвской центральной библиотеке 19 ноября прошла дискуссия, посвященная современной фотографии. В театральном центре Vaba Lava Narva состоялось открытие и объявление итогов конкурса. В ДК “Ругодив” в рамках NOCTURNE-fest 2021 развернуты целых три фотовыставки, лежащие, по словам организаторов NOCTURNE-fest, в основе идеи проекта — выставка Владимира Дубровского “Мне интересен человек”, “Индия моими глазами” Марины Хромовой и совместная выставка “Жизнь под парусом” Людмилы Кругловой и Тармо Калме.
26 ноября в Narva mediaLab (пляжное здание в Липовой ямке) в 18.00 откроется выставка лучших фоторабот конкурса NOCTURNE-fest 2021.
Работы победителей можно увидеть и на страничке фотоконкурса в социальной сети Фэйсбук https://www.facebook.com/narva.nocturnefest
Организаторы NOCTURNE-fest объявили о том, что фотоконкурс будет проходить и в новом, 2022 году. Так что, начинаем готовиться!
Источник: gazeta.ee