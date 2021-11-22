На Kinoff в Нарве откроется две выставки и пройдет модный показ
Kinoff проходит в Кохтла-Ярве, Йыхви и Нарве, и в программе каждого города есть своя изюминка. В Нарве зрителям будут представлены кандидат на Оскар от Грузии “Брайтон, 4”, молодежный романтический фильм “Вне зоны доступа”, якутский бестселлер “Нуучча”, смелый фильм из главного конкурса PÖFF “Оторви и выбрось”, эстонская картина на тему пандемии “Расскажи мне”, кинолента на тему борьбы с наркоманией “Родитель”, победитель Шанхайского кинофестиваля в трех категориях “Совесть” и один из самых громких фильмов года “Капитан Волконогов бежал”.
“Кино имеет очень разный характер и затрагивает все сферы жизни. Поэтому мы решили предоставить посетителям Kinoff разнообразную культурную программу, которая поддерживает искусство и дизайн нашего региона”, — сказала генеральный продюсер Kinoff Яна Будковская.
В этом году список фильмов впервые дополнили короткометражки — была составлена международная программа из двух блоков под названием “Мудрость народов” и “Девочки”.
В Нарвской художественной резидентуре (NART) откроется выставка эстонского режиссера и оператора Арво Ихо “Съемки фильма “Сталкер””. Арво Ихо стажировался в съемочной группе “Сталкера” и в течение первого периода съемок фотографировал съемочную площадку. На поп-ап выставке будет экспонировано несколько десятков черно-белых фотографий и показан 15-минутный видеофильм на ту же тему. В рамках выставки 23 ноября с 18 до 20 часов состоится встреча с Арво Ихо, на которой он расскажет о том, каково это быть учеником Тарковского, о съемках “Сталкера” и их влиянии на его карьеру в мире кинематографа. Участие бесплатно.
В пятницу, 26 ноября, в 18:00 на втором этаже Astri Keskus откроется выставка группы художников из Ида-Вирумаа SYMBOL 4. Будет представлено 22 работы художников с единым концептуальным взглядом — Эдуарда Зеньчика, Юрия Хорева, Вадима Ерохина, Игоря Гордина и Ольги Тюриной.
В тот же день в творческом инкубаторе OBJEKT с 21 до 23 часов пройдет модное шоу с участием молодых эстонских дизайнеров Карла Йоонаса Аламаа и Карла-Кристофа Екьане, а также нарвского бренда FORMÉS. Три коллекции эстонских дизайнеров, которые через свои работы обратят внимание на проблемы современного человека, общества и окружающей среды.
Кинофестиваль Kinoff проводится в Ида-Вирумаа в третий раз в Кохтла-Ярве (11–14 ноября), Йыхви (18–21 ноября) и Нарве (23–28 ноября).