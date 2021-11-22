ВИДЕО | Наглость - второе счастье! Верблюды отобрали еду у туристов

Эй Джей Н’Дебадаламбо в ходе посещения сафари-парка решил покормить верблюда из окна машины, но молодой человек никак не ожидал, что у животного хватит наглости вырвать емкость с кормом прямо из его рук. Парень от неожиданности закричал, а его подруга Кэлли Хауэлл, которая была за рулем, стала смеяться. У нее вырвал еду из рук другой верблюд.