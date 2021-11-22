22.11.2021, 15:06
ВИДЕО | Наглость - второе счастье! Верблюды отобрали еду у туристов(3)
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С посетителями сафари-парка в американском городе Александрия произошел необычный инцидент, — пишет “Моя планета”. Голодные верблюды во время кормежки просунули голову в машину и отобрали у молодых людей еду, а затем преследовали их автомобиль — вероятно, с намерением отобрать добавку.
Эй Джей Н’Дебадаламбо в ходе посещения сафари-парка решил покормить верблюда из окна машины, но молодой человек никак не ожидал, что у животного хватит наглости вырвать емкость с кормом прямо из его рук. Парень от неожиданности закричал, а его подруга Кэлли Хауэлл, которая была за рулем, стала смеяться. У нее вырвал еду из рук другой верблюд.
Машина тронулась с места, но верблюды продолжали ее преследовать. Эй Джей от страха пересел на заднее сиденье. Видео опубликовано на YouTube-канале Daily Mail.