ГАЛЕРЕЯ | На “Бескровной охоте” Энели Лепик наставили рога
По словам главного организатора “Бескровной охоты” Тийта Хунта, фотоохота в этом году проводилась дважды, как и в прошлом году. Весной каждый фотограф запечатлел при помощи камеры лучшие моменты в местности, которая нравится именно ему. А в предпоследние выходные сентября состоялся традиционный совместный фотоконкурс, где на этот раз в заповеднике Алам-Педья и окрестностях Выртсъярв были запечатлены виды и пейзажи, типичные для Вильяндимаа.
Всего в организованной RMK и Overall фотоохоте приняли участие 39 фотографов, которым удалось запечатлеть как крупную, так и мелкую дичь, птиц, рептилий, земноводных, насекомых и пауков.
“Было много хороших фотографий, но на этот раз жюри было на удивление единогласным в выборе лучшей работы “Бескровной охоты”. Главный приз — переходящую рогатую шапку викинга и приз от Overall передали Энели Лепик за фотографию летящей в сопровождении мух белки с шишкой во рту. “Да, белка — нередкое животное в наших лесах, но их немного и на глаза они попадаются скорее редко, в основном их можно увидеть ползающими по стволу дерева или сидящими на ветках. Это динамичное фото белки с аксессуарами в виде шишки и мухи точно заслуживает звания победителя “Бескровной охоты”, — сказал Тийт Хунт.
Кроме того, специальными призами жюри были награждены следующие фотографы-натуралисты:
Приз RMK — Ингмар Муузикус. Шумные медведи.
Премия журнала Eesti Loodus. Хейко Круузи. Большой пестрый дятел с гусеницей.
Приз журнала Eesti Mets — Юри Этверк. Длиннохвостая неясыть.
Приз журнала Horisont — Пеэтер Синк. Полет косули.
Приз журнала Eesti Jahimees — Юри Этверк. Бобр
Приз Общества охотников Эстонии — Андрес Эннок. Лоси, один похож на акулу-молот.
Приз Таллиннского зоопарка — Таави Нагел. Волк в поле…
Приз отеля Pesa — Тыну Нооритс. Желны из Какупалу.
Приз Looduse Omnibuss — Юри Этверк. Утиная семья.
Выставку лучших фотографий “Бескровной охоты” можно будет впервые увидеть под открытым небом во дворе Лесного дома RMK (Тоомпуйестеэ, 24) до конца февраля. Так что смотреть на фотографии можно круглосуточно, только в темное время стоит захватить с собой фонарик — как и на прогулку по походным тропам в темноте.
Добычей “Бескровной охоты” в этом году была американская норка, но, к сожалению, это зверек не попал в поле зрения ни одного фотографа.
Бескровная охота похожа на настоящую, но вместо оружия на ней используются фотоаппараты, вместо пороха — карты памяти, а трофеем становится большое количество фотографий животных и природы. Ни одного выстрела, только тихие щелчки затвора камеры. Цель конкурса “Бескровная охота” состоит в том, чтобы при помощи фотографии отобразить природные ландшафты и лесных обитателей того или иного региона. Организаторами мероприятия являются Центр управления государственными лесами (RMK) и Overall Eesti AS.