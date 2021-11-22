Жена Моргенштерна открыла салон красоты. Сколько стоит там прихорошитья?

Супруга эпатажного рэпера на днях с размахом открыла гламурный салон красоты в центре Москвы. Теперь она не просто жена известного музыканта, но и бизнеследи.

Дилара ответственно подошла к запуску первого бизнеса: вместе с командой она согласовывала дизайн помещения, искала партнеров и тщательно отбирала персонал. К слову, одним из мастеров по маникюру будет работать мама девушки.

А 17 ноября на модном событии собрались звезды TikTok и Instagram, друзья и коллеги Алишера и его жены. “Всем привет! Большое спасибо, что пришли сегодня. В этот проект было вложено много сил и энергии — моих и всех тех, кто мне помогал, — поделилась 21-летняя Дилара на открытии салона красоты. — Если честно, я дико нервничаю, потому что впервые выступаю в роли “матери” какого-то серьезного масштабного проекта. И сейчас исполняется моя давняя мечта”.

Дилара старается быть самостоятельной, но не делает секрета из того, что запустить бизнес ей помог супруг. Поступок по достоинству оценила мама рэпера. “Браво, когда мужчина, имея финансовую возможность, помогает любимой женщине реализовать идею открытия ее собственного бизнеса! Это дорогой и важный подарок, который даст женщине возможность чувствовать себя увереннее. И это здорово! Конечно, вложенные им деньги в это действо — щедрый базис, но женщина и сама, взяв на себя ответственность, вливает в это много труда, энергии”, — рассуждает Марина Моргенштерн в личном блоге.

На сайте салона уже можно изучить цены на бьюти-услуги. Так, минимальная стоимость маникюра составляет 2 тысячи рублей, а за наращивание ресниц придется выложить от 3 тысяч рублей и больше.