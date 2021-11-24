3 знака Зодиака, с которыми лучше даже и не пытаться строить отношения

Телец



Считается, что представители этого знака зодиака уж слишком требовательны к своим партнёрам. В придачу таких людей зачастую упрекают в излишней циничности. Уже довольно скверные качества, не правда ли? Но и это ещё не всё. В отношениях у Тельцов больше всего проблем с доверием. Так что без ревности и постоянных допросов будет не обойтись



Скорпион



Скорпионы не особо-то любят серьёзные отношения. Рассчитывая на интрижки, представители этого знака на первых свиданиях показывают лишь свои хорошие стороны, надеясь, что настоящих никто никогда не узнает. А скрывать есть что, недаром за Скорпионом закрепился статус самого ужасного знака. Всем, кто вступает в отношения с этими людьми, заявляем: готовьтесь к тому, что на вас будут постоянно давить, ревновать, а иногда даже следить. Впрочем, это ещё далеко не полный список.



Водолей



В этом случае, даже если вы будете очень стараться, построить крепкие отношения не получится. Водолеи не любят раскрываться перед людьми. Они боятся, что станут рабами в отношениях и им придётся решать проблемы партнёров. Поэтому частенько они так и остаются одни.

