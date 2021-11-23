Опухоль, три кисты, шесть пластин: Прилучный рассказал об операциях на лице

Актер Павел Прилучный рассказал, почему на самом деле его внешность претерпела серьезные изменения в последние месяцы. Артиста уже подозревали и в алкоголизме, и в попустительском отношении к здоровью и, соответственно, внешности, хейтили за то, что располнел, стал выглядеть отекшим и неухоженным. Оказалось, виной всему проблемы со здоровьем.

В интервью Георгию Иващенко Прилучный рассказал, что старается не обращать внимания на сплетни вокруг и даже находит в них повод посмеяться. Но статьи о собственном “ожирении” и обсуждения внешности читать ему было все же очень неприятно. Низко, считает актер, судить кого-то, ничего о нем не зная. Ведь на самом деле звезда сериала “Мажор” не объедался и не пил, а боролся с проблемами сугубо медицинского характера.

“Это было не ожирение, а опухоль. Я перенес две сложные операции на лице. Сейчас у меня там стоят шесть пластин. Теперь они плохо заметны. Чудеса нашей медицины позволяют сделать так, что спустя почти год я более-менее восстановился. А потом, когда все зажило, у меня обнаружили три кисты, надо было срочно их удалять. Это было прямо под Новый год. У меня онемела левая часть лица из-за травмы. Очень рад, что это прошло”, — поделился Прилучный.

Несмотря на неприязнь к слухам, некоторые из них актер все же с азартом поддерживает. Например, о связи с близняшками Катей и Волгой Король. Летом в сети появились фото совместного отдыха длинноногих блондинок с Прилучным, который до этого громко разводился с Агатой Муцениеце, а после — всеми силами скрывал новый роман со звездой “Папиных дочек” Мирославой Карпович.

Недавно Павел Прилучный, по собственным словам, не без удовольствия подбросил дровишек в горячую сплетню, исполнил мечту многих мужчин и снялся в откровенном клипе с роскошными близняшками на песню “Мира шум”. Заодно продемонстрировал прекрасную форму — какое там ожирение?!