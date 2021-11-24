Ученые назвали устрашающее воздействие сахара на организм

Эксперты провели исследование с участием 4200 человек, проверив взаимосвязь между количеством потребляемого добровольцами сахара и состоянием организма. Если человек выпивает один-два стакана сладких напитков каждый день, его мозг старее на 5,8 года, а если более двух стаканов — на 11 лет.

“Ученые отметили видимые ухудшения функции памяти и уменьшение объема головного мозга у тех участников исследования, которые регулярно пили напитки с добавленным сахаром, в отличие от людей, которые не употребляли такие напитки”, — пишет издание.

При этом результаты исследования не окончательны, но позволяют делать обоснованные выводы. “Становится ясно, что у употребления сладких напитков не так много положительных сторон, а замена сахара на искусственные подсластители, очевидно, не помогает”, — сказала профессор неврологии Медицинской школы Бостонского университета Судха Сесхадри.