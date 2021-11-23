ТОП-6 продуктов с неограниченным сроком годности

По мнению авторов, срока годности нет у меда, соевого соуса, водки, бобовых, соли и сушеных грибов. Утверждается, что натуральный мед, не содержащий никаких добавок и консервантов, может храниться от 2,5 до 3,5 лет. Некоторые сорта могут храниться и более пяти лет.

Соевый соус не имеет срока годности при хранении в герметичной емкости, а после вскрытия он пригоден к употреблению в течение трех-пяти месяцев. То же относится и к водке.

Бобовые и соль — это те продукты, которые могут долго храниться при условии, что на них не будет попадать жидкость. Сушеные грибы тоже советуют помещать в сухое место.

К списку продуктов, которые можно есть по истечении срока годности, вошли хлеб, йогурты, сухофрукты, вяленая колбаса и сыр, консервированные томаты, макароны, чипсы, рис, бобовые, варенье, алкоголь и прохладительные напитки, а также супы быстрого приготовления.