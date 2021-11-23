“К сожалению, лучше не становится!”: Ольга Бузова попала в больницу

35-летняя Ольга Бузова поделилась неприятной новостью — она вынуждена пропасть из поля зрения поклонников из-за проблем со здоровьем. “Все эти две недели я находилась под присмотром врачей, но, к сожалению, лучше не становится. И по их настоятельному требованию я ложусь в больницу и покидаю Instagram”, — сообщила артистка.

Недавно певица получила травму руки. У Ольги диагностировано защемление нерва, поэтому она едва может пошевелить конечностью. “Но только на несколько дней! — поспешила успокоить блондинка. — Буду полностью уделять время восстановлению. Надеюсь, что станет лучше уже к субботе. Но врачи не так воодушевленно настроены, как я. Они говорят, что полное восстановление всех функций кисти будет только через пару месяцев”.

Фанаты очень переживают за судьбу любимой исполнительницы. В комментариях они оставляют пожелания о скорейшем выздоровлении. “Какая жесть! Сил и терпения тебе, Оль! Все будет хорошо. Твои люди всегда с тобой”; “Ого! Поправляйтесь скорее, вы нам нужны”; “Верю, что все будет хорошо”, — пишут пользователи Сети.

Ранее пиар-агент звезды отмечал, что боль в руке у нее обострилась после участия в шоу “Я смогу” и “Ледниковый период”. К слову, минувшей весной Ольга уже была экстренно госпитализирована. Блондинка перенесла операцию и несколько дней находилась в реанимации. Поклонники уверены: Бузовой необходима передышка. “К концу года всегда подхожу в состоянии нестояния. Весь год работала как сумасшедшая”, — соглашается она.