В YouTube покажут спектакль Русского театра 30-летней давности с Александром Ивашкевичем и Ларисой Саванковой

Пьер Карле де Мариво — французский драматург и прозаик, мастер тонких психологических характеристик и нюансов. Герои его пьесы — молодые люди, полные неуверенности и тревоги. В основе сюжета лежит эксперимент, задуманный некогда вельможей-философом, которому не давал покоя вопрос, кто первый допустил супружескую неверность: мужчина или женщина. Проблема не поддавалась теоретическому решению, и посему в дом вельможи на воспитание были взяты четыре младенца: два мальчика и две девочки. Росли они в полной изоляции друг друга и от всего мира. Хозяину дома не суждено было увидеть результаты эксперимента, его дело попытались закончить слуги.