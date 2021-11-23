В YouTube покажут спектакль Русского театра 30-летней давности с Александром Ивашкевичем и Ларисой Саванковой
Спектакль “Прикосновения и слияния” поставлен по пьесе Пьера Карле де Мариво “Спор”.
Пьер Карле де Мариво — французский драматург и прозаик, мастер тонких психологических характеристик и нюансов. Герои его пьесы — молодые люди, полные неуверенности и тревоги. В основе сюжета лежит эксперимент, задуманный некогда вельможей-философом, которому не давал покоя вопрос, кто первый допустил супружескую неверность: мужчина или женщина. Проблема не поддавалась теоретическому решению, и посему в дом вельможи на воспитание были взяты четыре младенца: два мальчика и две девочки. Росли они в полной изоляции друг друга и от всего мира. Хозяину дома не суждено было увидеть результаты эксперимента, его дело попытались закончить слуги.
Словацкий режиссёр Роман Полак поставил в Русском театре обаятельный спектакль, темпераментный и увлекательный, в котором тонко, без лишних движений, персонажи познают мир.
Режиссёр-постановщик: Роман Полак (Словакия).
В ролях: Лариса Саванкова, Елена Афонина, Александр Ивашкевич, Игорь Рогачёв, Владимир Лаптев, Любовь Поволоцкая.
Премьера состоялась 7 сентября 1989 года.
Архивная видеозапись предоставлена Русским театром Эстонии.
Качество: оцифровка VHS.
Запись останется в открытом доступе на официальном канале Александра Ивашкевича: youtube.com/user/aivashkevich