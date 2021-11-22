Украина не пустит к себе Михаила Шуфутинского

«Информацию мы собираем как из открытых источников, так и всеми имеющимися способами. Если говорить об украинцах, то это административная ответственность, а в отношении иностранцев – это еще и запрет на въезд на Украину. В случае появления таких людей на границе, в том числе с использованием опережающей информации, что они могли незаконно находиться в Крыму, проводится дополнительная проверка, в результате которой может быть запрещен въезд на Украину, если будут подтверждены факты», — сказал он.