“За такое морду бить надо!”: Виктор Мережко накинулся на Ларису Гузееву

Лариса Гузеева на правах соседки Валерия Гаркалина сказала, что он якобы не вакцинировался от коронавируса — вопреки утверждениям тех, кто говорил об обратном. Актриса предположила, что именно поэтому ее коллега скончался от последствий ковида.

В Фейсбуке к словам Ларисы Гузеевой присоединился продюсер Евгений Фридлянд. Он и вовсе заявил, что 67-летний Валерий Гаркалин якобы купил сертификат.

Такие огульные заявления взбесили кинодраматурга Виктора Мережко. Он назвал ведущую “бабой” с шоу “Давай поженимся!” Первого канала. Режиссер заявил, что за подобные высказывания “надо морду бить”. “Как же не стыдно”, — отметил негодующий Мережко. Кинодеятель выразил надежду, что за сказанное о Валерии Гаркалине актрису покарают высшие силы.