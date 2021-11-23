Актер из “Склифосовского” после драки попал в настоящую больницу

Обошлось, впрочем, без злой иронии судьбы: актера отвезли не в "склиф", а в больницу в Раменском — и после оказания амбулаторной помощи отправили домой.

Петр Томашевский родился 4 февраля 1982 года. В 2003 году он окончил ВТУ имени Щепкина, в 2002-м дебютировал в фильме «По ту сторону волков» режиссера Владимира Хотиненко. Наиболее известные картины с его участием — «Угрюм-река», «Склифосовский», «Москва. Центральный округ-3», «Черные волки», «Королева бандитов», «Мурка».