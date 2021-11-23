В Таллинне прошло мероприятие, посвященное азербайджанскому поэту Низами Гянджеви

Выступая на мероприятии, посол Азербайджанской Республики в Эстонской Республике Анар Магеррамов отметил, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2021 год в Азербайджане объявлен Годом Низами Гянджеви. Посол Анар Магеррамов также подчеркнул важность данного научного семинара, посвященного изучению наследия Низами Гянджеви, который является продолжением мероприятий, проводимых в нашей стране и за рубежом. Наряду с этим было отмечено, что семинар дает возможность эстонской общественности получить более подробную информацию об азербайджанском поэте и мыслителе Низами Гянджеви.