Культура
23.11.2021, 21:30

В Таллинне прошло мероприятие, посвященное азербайджанскому поэту Низами Гянджеви

 
Pressifoto
Посольством Азербайджанской Республики в Эстонской Республике, Фондом Поддержки Азербайджанской Диаспоры, действующим в городе Таллинн Домом Азербайджана и транслируемой в Эстонии радио “Оджаг” было организовано мероприятие, посвященное 880-летию азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви.

Выступая на мероприятии, посол Азербайджанской Республики в Эстонской Республике Анар Магеррамов отметил, что в соответствии с Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева 2021 год в Азербайджане объявлен Годом Низами Гянджеви. Посол Анар Магеррамов также подчеркнул важность данного научного семинара, посвященного изучению наследия Низами Гянджеви, который является продолжением мероприятий, проводимых в нашей стране и за рубежом. Наряду с этим было отмечено, что семинар дает возможность эстонской общественности получить более подробную информацию об азербайджанском поэте и мыслителе Низами Гянджеви.

Затем основатель Академии Философии и Социологии Маил Ягуб выступил с докладом “Роль справедливости в творчестве Низами Гянджеви” и ответил на вопросы участников мероприятия. Подчеркнув важность научного семинара, главный редактор радио “Оджаг” Санам Алиева поблагодарила Посольство Азербайджанской Республики в Эстонской Республике и Фонд Поддержки Азербайджанской Диаспоры за организацию данного мероприятия.

Далее молодые азербайджанские музыканты исполнили произведения, посвященные 880-летию Низами Гянджеви. В завершении гостям были поданы образцы азербайджанской национальной кухни.

В мероприятии также приняли участие сотрудники посольства Турции в Эстонии, азербайджанская община Эстонии, представители эстонского общества и СМИ.