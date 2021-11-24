Тарковский возвращается с электронной оперой
Музыкально-мультимедийный спектакль, над созданием которой работали австрийские и эстонские артисты, будет впервые представлен в Эстонии: 24 ноября в Котле культуры в Таллинне и 25 ноября в концертном зале “Ванемуйне” в Тарту.
В 1979 году приморский индустриальный пейзаж Калининского района города Таллинна помог создать самые яркие кадры в истории российского кино. 42 года спустя Тарковский как персонаж объявится в “Котле культуры” и будет снова бежать по бесконечным кафкианским коридорам и ржавым ступеням металлических лестниц. Сценарий, написанный Томасом Корнелиусом Дези (Австрия), повествует о постаревшем и больном Тарковском, который окружен щитом цифровых медиа, из-за которых он не может связаться с живым человеком — со своей бывшей женой и оператором он разговаривает через Skype, а свободное время проводит с подругой ChatBot и в перерывах изучает роботизированную руку.
В 2019 году электронная опера “Тарковский. 8-й фильм” стала номинантом известного конкурса инновационных балетов и опер, учрежденного музыкальным театром “Федора-Прайз” сразу в четырех категориях. На премию были номинированы такие театры, как Парижская национальная опера и Берлинская государственная опера (Theater Unter den Linden). Жюри было очаровано современностью и красноречием идеи. “Тарковский пытался изменить мир, создавая новые образы и используя очень сильные художественные, эстетические и философские идеи”, — отметил Томас Дези, художественный руководитель постановки. “Его скептическое отношение к окружающим вполне понятно, и мне было интересно, как бы отреагировал Тарковский, если бы он жил в 2021 веке? Что за фильмы он бы снимал? Каким был бы его собственный восьмой фильм?” — добавил Дези.
Автор музыки к спектаклю — эстонское трио NIHE, то есть музыканты Экке Вястрик, Таави Керикмяэ и Тармо Йоханнес. Они исполняют музыку вживую, играя как на электронных, так и на акустических инструментах. Говоря о мировой премьере постановки в Вене год назад, музыкант Тармо Йоханнес вспоминает, что для него самым большим впечатлением было то, как многослойная идея Дези привела к прекрасному результату в реальном исполнении: “Всё связалось, встало на свои места и сложилось в единое целое. Получился содержательный спектакль”.
В Эстонии спектакль будет представлен после дебюта на фестивале технологий, науки и культуры „Ars Electronica“ в Линце. Там было отснято несколько версий, которые также можно будет увидеть в Котле культуры во время спектакля. Тарковский, которого играет актер Гилберт Хэндлер, будет перемещаться по залу и взаимодействовать со своими товарищами, неожиданно появляющимися сквозь железные перегородки.
“Развитие темы необычно, поскольку речь идет не о цифровой зависимости молодых людей, а представлен взгляд на проблему под другим ракурсом: такая зависимость может стать еще более фатальной для пожилых людей. Наш главный герой словно меж двух огней. Один из них — это творческая попытка снять еще один фильм и одновременно страх перед мистическим заказчиком. Другой — зависимость отчужденного от жизни инвалида от цифрового мира”, — рассказала продюсер проекта с эстонской стороны Хейли Ваус-Тамм.
Проект “Тарковский. 8-й фильм” будет представлен в рамках цикла концертов „Curioosum“, посвященного синтезу науки, музыки и технологий. Спектакль является плодом сотрудничества Eesti Kontsert и кинофестиваля PÖFF, Центра исполнительского искусства WUK, Landestheater Linz (Австрия) и Ars Electron (Австрия). Проект создан при поддержке Министерства культуры, Городского управления культуры Вены, Министерства искусств Австрии и KUKA AG.