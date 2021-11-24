Тарковский возвращается с электронной оперой

Музыкально-мультимедийный спектакль, над созданием которой работали австрийские и эстонские артисты, будет впервые представлен в Эстонии: 24 ноября в Котле культуры в Таллинне и 25 ноября в концертном зале “Ванемуйне” в Тарту.

В 1979 году приморский индустриальный пейзаж Калининского района города Таллинна помог создать самые яркие кадры в истории российского кино. 42 года спустя Тарковский как персонаж объявится в “Котле культуры” и будет снова бежать по бесконечным кафкианским коридорам и ржавым ступеням металлических лестниц. Сценарий, написанный Томасом Корнелиусом Дези (Австрия), повествует о постаревшем и больном Тарковском, который окружен щитом цифровых медиа, из-за которых он не может связаться с живым человеком — со своей бывшей женой и оператором он разговаривает через Skype, а свободное время проводит с подругой ChatBot и в перерывах изучает роботизированную руку.

В 2019 году электронная опера “Тарковский. 8-й фильм” стала номинантом известного конкурса инновационных балетов и опер, учрежденного музыкальным театром “Федора-Прайз” сразу в четырех категориях. На премию были номинированы такие театры, как Парижская национальная опера и Берлинская государственная опера (Theater Unter den Linden). Жюри было очаровано современностью и красноречием идеи. “Тарковский пытался изменить мир, создавая новые образы и используя очень сильные художественные, эстетические и философские идеи”, — отметил Томас Дези, художественный руководитель постановки. “Его скептическое отношение к окружающим вполне понятно, и мне было интересно, как бы отреагировал Тарковский, если бы он жил в 2021 веке? Что за фильмы он бы снимал? Каким был бы его собственный восьмой фильм?” — добавил Дези.