Дочь Нины Руслановой обвинила врачей в смерти матери

“Не хотела ничего писать, но все вранье надоело. Вчера не стало моей мамы. Она умерла в 4-й больнице. 25 октября мы пришли в Сеченовскую больницу своими ногами, платили за палату 10 тысяч рублей в сутки. На 4-й день у мамы, по словам врачей, упал гемоглобин, ее перевели в реанимацию, влили 2 литра крови, что привело к обширному инфаркту. Затем у нее нашли полип, не дожидаясь гистологии, его удалили. Мама оставалась в реанимации”, — пишет Рудакова.

Затем, по ее словам, у актрисы развилась больничная пневмония, но исследования показали лишь бронхит. Еще через пять дней врачи сообщили о COVID-19 у Руслановой. Затем актрису перевезли в другую больницу.

“Там мы умоляли, чтоб ее положили в реанимацию. Уговорили с трудом. В понедельник ее перевели в отделение. Каждый день ей было плохо по два часа, мы не могли найти врачей”, — пишет дочь.

Русланова умерла в тот день, когда ее все-таки перевели в реанимацию, утверждает Рудакова.

21 ноября стало известно, что народная артистка России, актриса Нина Русланова умерла в Москве в возрасте 75 лет. Сообщалось, что Русланова была больна коронавирусом, что привело к пневмонии и проблемам с сердцем.