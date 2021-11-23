ВИДЕО | Фанаты “Любэ” обвинили Бейонсе в плагиате песни любимой группы

Поклонники творчество Игоря Матвиенко заподозрили, что мелодию музыканта и продюсера увела западная дива Бейонсе.

“Судите сами! Вот ее новенький трек “Be Alive”, а вот старая и очень известная в нашей стране композиция “Ты неси меня река” группы “Любэ” 2002 года выпуска, — пишут в соцсетях поклонники Матвиенко. — Начало обеих композиций идентично практически нота в ноту”.

Конечно, эту историю можно было бы списать на случайное стечение обстоятельств. Если бы не одно! Бейонсе действительно много и часто копирует коллег. Причем не только в Америке, но и по всему миру. Например, в 2013 году Бейонсе “вдохновилась” линейкой костюмов сербской исполнительницы Елена Карлеусы, о чем последняя сообщила в собственном инстаграм: “Эй, Би! Хочешь войны? Ну ладно! Фанаты Бейонсе, вы должны знать правду! Это называется “оригинальность”. Тебе следует этому поучиться!” — писала разъяренная дива в соцсетях.

Сама певица, конечно, факта копирования не признала, мол, все делает и придумывает исключительно сама. А вот представители лейбла, с которым Бейонсе подписала контракт, факта заимствований не отрицают.

Вот, что в свое время заявил об этом бывший сотрудник крупного музыкального лейбла: “Нашлись авторы, которые предъявляли претензии на песни Beyonce. Их либо включали в список авторов, либо хорошенько платили и убирали их из списка совсем. Она не написала ни одной песни не только для своего альбома I Am… Sasha Fierce, но и за всю карьеру”.Сложно сказать, добьется ли Игорь Матвиенко признания своего авторства. Однако известный продюсер уже решил, как именно поступит.

“Подпишем мировое соглашение с Бейонсе, а на полученные деньги проведём очередные юбилеи наших групп”, — с улыбкой поведал “папа” “Любэ” и “Иванушек Интернейшнл”, чем, конечно же, привел в восторг фанатов последних. Даже если и пошутил.