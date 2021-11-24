Коллеги Гаркалина назвали истинную причину смерти актера

По словам артиста Влада Демченко причиной смерти Гаркалина стала потеря опоры в виде его жены. Екатерина и Валерий были словно связаны друг с другом, поэтому он не смог пережить смерть супруги. “Его очень подкосила, сломала смерть жены, я был с ней также дружен и знаком. Катя была удивительной женщиной, его опорой, его стеной”, — объяснил друг актера.

Актер Евгений Герасимов также высказался на прощальной церемонии. Он отметил, что Гаркалин раскрылся не только как остросоциальный артист, но и в комедийном жанре. Ученикам повезло, что у них преподавал такой артист, передает слова друзей Гаркалина News.ru.

Впрочем, сам Гаркалин очень переживал как раз из-за этого “и в комедийном жанре”. По его словам, с какого-то момента в нем стали видеть исключительно комика, а на серьезные роли приглашать перестали.